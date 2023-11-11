香港影帝劉青雲和老婆郭藹明結婚25周年，依舊恩愛如昔，是演藝圈著名模範夫妻，近日夫妻倆在中菜館和友人聚餐，雖然打扮樸素，但卻保養得宜，已年過半百的郭藹明絲毫看不出真實年紀。

資深媒體人汪曼玲近日曬出和友人聚餐的照片，而劉青雲夫妻也驚喜露面，只見兩人都穿上簡單T恤配長褲，頭戴鴨舌帽，打扮樸素，而素顏的郭藹明戴上黑框眼鏡，增添幾分文青氣質，皮膚緊緻透亮，絲毫看不出已經56歲，完全不輸少女，狀態極佳令人稱羨。

劉青雲和郭藹明打扮低調。（圖／取自汪曼玲臉書）

其實，擁有美國南加州大學雙碩士學位的郭藹明，當年在參選港姐時，就因集美貌智慧於一身，成為港姐大熱門，而她最後也不負重望奪冠，成為「史上最高學歷港姐」。

而她之後和TVB簽約，拍了不少影視作品，成為前無線台最受歡迎花旦之一，她在第一部作品《大時代》和劉青雲結緣，並在周慧敏牽線下交往，不過兩人當時背景相距大，但郭藹明不離不棄，婚後選擇放棄演藝事業，當劉青雲「背後的女人」，默默支持他，劉青雲演技也漸漸受肯定，奪下無數影帝獎座。

兩人結褵25年，仍然恩愛如昔，常在路上約會被捕獲，私下互動甜蜜，羨煞旁人，成為演藝圈模範夫妻檔之一。