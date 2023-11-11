位在台北市北投區丹鳳山的「真言宗石窟建築群」，於2018年被指定為市定古蹟。不過民進黨台北市議員林延鳳發現，「真言宗石窟建築群」必經的步道殘破不堪，沿路階梯老舊斑駁長青苔，淪為中央、地方、私人地主的三不管地帶，要求大地工程處儘速協調管理權限，並挹注公務預算加以修繕。

林延鳳表示，「真言宗石窟建築群」可追溯至日治時期，北市府指定古蹟的理由為「見證日本佛教在台發展過程，與日治時期北投溫泉開發史有關，具地方歷史與文化意義」，但該處必經的步道、階梯破損、途經廢棄民宅宛如廢墟，入口意象不佳，更有一大段路極為陡峭，需仰賴熱心山友綁上繩索牽引才能上山。

林延鳳認為，因為該步道能讓民眾或觀光客，從位於新北投溫泉觀光區之溫泉路上山，連接丹鳳山步道，串連軍艦岩、丹鳳石、電視塔等景點，足以讓崇尚自然、喜愛文化與泡湯娛樂的朋友流連忘返，將不輸現行「台北大縱走」與「文化小旅行」各條路線。

林延鳳指出，周邊還雜草叢生，好幾處幾近掩蓋步道，有摔倒危險，連網友都不禁在Google地圖抱怨「缺乏管理」，她了解後發現，該步道行經私地與國有地，竟是「無主步道」成安全隱患，大地處若取得管理權限，與文化局攜手，妥適整理、並加以行銷，相信會是北投地區一大亮點。

林延鳳呼籲，大地處儘速協調國產署與私地主，取得管理權限，並開闢兼顧安全與美觀的登山步道，文化局也要和農業部林務局（古蹟所有權人）協調，維護古蹟整潔，兼顧文資保存與參拜價值，用「不動明王」與北投的在地故事，發揚丹鳳山生態與文化觀光機能。

台北市大地處長池蘭生受訪回應，步道涉及私有及公有國產署土地，需先取得土地使用同意後，針對較陡的步道等處進行開闢施工，預估明年中旬動工，初估約300多萬元預算，步道總長502公尺。