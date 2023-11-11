華語樂壇天后汪菲已淡出螢光幕多年，鮮少公開露面的她，不久前與梁朝偉的合照立刻引起熱議，短髮俏麗的模樣讓粉絲都期待她能再復出表演。近日有網友在機場巧遇王菲，稱讚已經54歲的她完全看不出真實年紀；但隨後有鐵粉回應，這是幾年前的影片，不是現在。

王菲這些年作品大幅減少，頂多偶爾拍廣告和現身代言活動，近況都得從她個人社群或女兒那邊得知，而今年10月下旬劉嘉玲分享梁朝偉和王菲貼頭合照，才讓人外界看到她凍齡美麗的模樣。而網上有一段民眾機場巧遇王菲的影片，上前對話也得到她親切地回應，毫無巨星架子。

在影片中王菲頂著俐落頭髮、臉上戴著黑色口罩，只露出半張幾乎素顏的臉，穿著簡約休閒並揹著後背包，被網友大讚，她的狀態看不出已經54歲，根本越活越年輕，尤其她那一雙炯炯有神的大眼睛，讓人不禁感嘆，不回歸真的太可惜了。

不過，拍攝者與王菲的對話也引起網友討論，他上前詢問王菲是否會搶雙11的東西，讓王菲驚訝瞪大眼睛反問「什麼？」接著表示，「不會，早睡著了」；怎料，沒多久有王菲的忠實粉絲稱這是幾年前的影片，不是最近拍的，只是雙11又被挖出來回顧。