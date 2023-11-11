泰國今年國會大選後總理難產，最後由地產富商轉戰政壇的為泰黨人賽塔（Srettha Thavisin）勝出。選戰期間為泰黨重要吸票政見之一是發「數位現金」1萬泰銖給所有年滿16歲的泰國人，原計明年2月發放，由於政府需要更多時間籌備預算，直到周五（10日）才拍板定案，賽塔宣布明年5月起發放，經2條件排富門檻過濾，預計5000萬人受惠。

泰國第二大黨為泰黨（Pheu Thai）在國會大選期間開出向全民發放數位現金的支票，16歲以上民眾均有資格經由電子錢包Pao Tang獲政府發給1萬泰銖（新台幣約9000元），這是為泰黨刺激國內經濟的重點措施，但有些經濟學家警告這會導致公債增加。

綜合《曼谷郵報》、《日經亞洲》10日報導，61歲的總理賽塔當天在曼谷對外說明數位現金發放條件，月收入低於7萬泰銖或銀行存款低於50萬泰銖的16歲以上民眾才符合發放資格。這個門檻讓發放人數比最初規劃5600萬人少了些，預備款項也略為壓低。

民眾透過電子錢包領到款項之後，必須在6個月內於戶籍所在地區使用，不能轉讓他人或兌現，僅可用於購買食品與消費商品，不能在網路購物，也不可用於購買菸酒、珠寶、黃金、禮券，也不能用於償債、支付水電燃料費用或學費。

賽塔說，政府將投入6000億泰銖（台幣約5428萬元），其中5000億泰銖透過電子錢包發給符合資格民眾，1000億泰銖用於投資新技術、開發人力資源等特定增強競爭力產業。他強調，這項電子錢包政策會成為「振興經濟的觸發因素」。過去10年，泰國經濟成長率年均不到2%，在東南亞各國處於後段班。

泰國政府這項電子錢包計畫顯示，Pao Tang註冊用戶有4000萬人、超過180萬家商店使用。賽塔說，政府將要求國會通過允許政府借款5000億泰銖的特別法案，本月之內開始起草，預計明年1月之前送進國會、5月之前通過立法，政府會在未來4年編列預算償還借款。用於增強經濟的1000億泰銖則以國家預算編列。