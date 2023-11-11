國民黨台東立委參選人黃建賓（前排右）今天在台東市四維路成立聯合競選總部，國民黨主席朱立倫（前排左）送上包子為黃建賓打氣。（蔡旻妤攝）

國民黨台東立委參選人黃建賓（前排右）今天在台東市四維路成立聯合競選總部，台東縣長饒慶鈴（前排左）送上菜頭替他加油。（蔡旻妤攝）

國民黨總統參選人侯友宜、台東立委參選人黃建賓今日在台東市四維路成立聯合競選總部，國民黨主席朱立倫、台東縣長饒慶鈴、台東議長吳秀華以及侯友宜二哥侯明鋒到場站台力挺，約3000人擠滿現場。朱立倫呼籲台東鄉親支持真正用生命愛台灣的侯友宜和黃建賓。

朱立倫首先以中文及族語向所有台東鄉親問好，「又回到台東了」，他說，為了長輩的老花眼鏡已經連續4年來台東，跑遍所有台東鄉鎮包括蘭嶼綠島，對於台東的愛無怨無悔、全力付出，他說，最感動的是，去年同樣在這個地點、同樣與議長吳秀華、副議長林琮翰及鄉鎮長為饒慶鈴競選連任加油。

朱立倫說，包括議長、議會團隊還有今天被派到屏東去的黃建賓異父異母的哥哥黃健庭，台東非常驕傲有這麼多優秀的人才，但是就只欠區域立委，今天也要團結所有台東的力量，一定要讓阿賓（黃建賓）高票當選好不好？台下高呼「好！」

朱立倫強調，阿賓是我們台東的新希望，讓年輕世代來當選立法委員，才能配合議長、議會及最棒的縣長來把台東所有需要的建設完成，尤其最重要的是重返執政讓侯友宜當選總統，一定全力支持台東，現場旗海飄揚，群眾高呼「好！」

侯明鋒上台向台東民眾請託時表示，總統參選人中能讓台灣和平安全的是侯友宜，侯友宜擔任新北市長各項評比都是最好的，只有侯友宜從年輕到現在才是真正有實戰的經驗，拿著槍和歹徒對戰，不要命捨身保護人民安全，台下高呼「侯友宜當選！」