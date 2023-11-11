「志愛永續・桃園市112年志願服務獎勵表揚」11日在桃園市婦女館舉辦，近2000名志工獲獎。桃園市長張善政表示，每位志工都心有善念來替社會做好事，讓人非常感動，都是讓社會變得更好的重要力量。

今年獲獎志工近2,000人，包括金質獎421人、銀質獎522人、銅質獎1026人，獲績優服務獎計有績優志工14位、績優志工家庭10組及績優志工團隊9組。橫跨不同世代，從青年到高齡、從個人到團體都有。

桃園市議員陳治文獲得金質獎，受張善政頒獎時格外受注目。陳治文說，孩子就讀國小時曾任導護志工。後來雖中斷，但體內志工魂持續存在，2016年台灣燈會在桃園時擔任志工，重新開啟自己志工之路。包含大溪木藝生態博物館、山巡、圖書館大溪分館等都擔任志工。陳治文表示，大溪木藝是在地特色，擔任志工向遊客介紹，自己也與有榮焉。

張善政表示，桃園是非常善良的城市，全市志工超過10萬人，今年高齡金質獎受獎者共計11位，最年長者為高達90歲的吳劉玉完，擔任志工超過20年，令人相當欽佩；獲頒績優志工獎的管玉清則擔任志工長達21年，雖為癌症患者，卻未被擊倒，也因為正能量，病情逐漸好轉。