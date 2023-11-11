台南市11日新增157例本土登革熱確診病例，累計病例數1萬9900例。登革熱防治中心表示，根據實驗室病毒分型鑑定結果，目前佳里區擴大採檢找出的確診病例，病毒型別都以第二型為主；經疫調發現，許多病例都有高雄市的相關活動史，相關檢體送往疾病管制署昆陽實驗室進行基因定序後，結果也與高雄病例相似度達99.8％。

今天新增病例中，東區21例，北區18例，南區及安南區各16例，永康區及中西區各15例，關廟區11例，歸仁區9例，佳里區7例，仁德區6例，新化區5例，安平區、善化區及麻豆區各4例，下營區、六甲區、西港區、將軍區及新市區各1例，年齡介於2歲至86歲。防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

登防中心主任蘇世斌認為，找出傳染源釐清流病關係固然重要，但是當務之急仍是盡快把握這2周的黃金防治期，全力防堵佳里區第二型登革熱疫情擴散。目前市府全力協助佳里區執行化學防治、擴大採檢、疫情調查、巡檢孳清、教育訓練及衛教宣導等防治措施，並透過密集召開區級及指揮中心防疫會議，加強橫向及直向溝通聯繫協調，隨時監控疫情發展，滾動式調整防治策略，盡力遏止病毒持續與社區中蔓延。

市長黃偉哲也再次提醒，全市各區及鄰近縣市都屬一日生活圈的範圍，人口移動迅速，更容易加速病毒的散播；尤其，第二型登革熱病毒造成的臨床症狀最為嚴重，且與台南市流行的第一型不同，一旦先後感染不同型別的登革熱病毒，罹患登革熱重症風險便將提高，籲請民眾務必提高警覺加強自身防蚊措施。