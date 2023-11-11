陳時中表示，在地的需要就靠在地的立委來爭取，民進黨的立委一定要過半，才能維持台灣的繁榮。（袁庭堯攝）

民進黨鳳山區立委參選人許智傑11日下午成立「鳳北後援會」，面對對手國民黨立委參選人鍾易仲酸他讓鳳山無進步，他反酸「不要選舉到了才打拚」，還邀替鍾站台的「漢子、禿子、燕子」及國民黨主席朱立倫等人選後再來鳳山，看看當地的繁榮發展，他很樂意作東。

許智傑「鳳北後援會」成立大會上，前內政部長余政憲、前衛福部長陳時中、高雄市議會議長康裕成、同黨議員都來站台助講。

針對國民黨鳳山區立委參選人鍾易仲今日上午在競選總部成立大會上，受到「漢子、禿子、燕子」及黨主席朱立倫、前立法院長王金平等人加持時，大酸許智傑在鳳山耕耘25年、立委做了12年，卻眼睜睜看著高雄別的地方都在發展，讓鳳山原地踏步的說法，他予以駁斥。

「我四年都很打拼！」許智傑強調，對手酸鳳山近年來毫無發展，讓他聽了相當不爽，因為不符事實，他也反酸「不要選舉到了才打拼」，歡迎漢子、禿子、燕子以及朱立倫多關心高雄、鳳山，選舉過後再來鳳山作客，他會親自作東。

許智傑強調，在他多次拜訪、奔走之下，終於說服日本三井集團在鳳山投資興建購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」 ，未來他更將爭取地下道，串聯對面的衛武營國家藝術文化中心，讓民眾購物之餘，也能安全、輕鬆地享受藝術及音樂的洗禮。此外，鳳山火車站也將升級，未來有望帶動地方產業發展、成為新地標，捷運黃線也在他的爭取下延伸至鳳山，活化在地交通。

面對此次選舉，許智傑強調自己有信心，但很小心、戰戰兢兢。

康裕成表示，高雄的土地面積是台北的10倍，人口數也比台北多，但每年總預算卻少台北300億元。過去仰賴許智傑在立院的爭取，建設從不輸人，進步也看得見。

陳時中表示，鳳山在許智傑的努力奔走下，有了國際級音樂廳，即將迎來全台最大的複合型賣場。在地的需要就靠在地的立委來爭取，民進黨的立委一定要過半，才能維持台灣的繁榮。