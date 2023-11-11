網路瘋傳民眾黨總統參選人柯文哲日前在競選總部的開箱直播上，疑似用台語髒話飆罵幕僚陳智菡；柯文哲今天(11日)澄清說，那個字幕絕對不是他的用語，他當時應是講「啊！慘了！靠Ｘ！」。前立委郭正亮則表示，他沒聽過柯文哲這樣講話，況且播出時就已經上字幕，請問是誰上的字幕？這就要追究了。

郭正亮今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲這個影片在486那邊看到，播出的時候就已經上字幕，請問是誰上的字幕？這個要追究。

郭正亮接著質疑，國罵國語跟台語是分開的，怎麼可能把外省的國罵放前面，「KY」的台語國罵放後面，他沒聽過柯文哲這樣講話。比較可能是他說「我慘了，慘了慘了，KY」，這倒是常聽到。而且現場柯文哲旁邊是立委邱臣遠，兩個人不可能吵架，柯文哲應是在怪陳智菡忘了一個行程，沒有做安排。因為他了解狀況，認為陳智菡怎麼可以這麼疏忽，忘了某件事，然後說「我慘了，KY」，基本上應該是這樣的一個場合。

郭正亮認為，可能是有人故意要把它引導到國罵，請問是誰上的字幕？網路上貼的幾乎是民進黨人和綠營1450，播出的也都是上字幕的影片；民進黨應該要說明字幕是誰上去的，因為真正認真去聽、放慢去聽，不是那4個字，完全不清楚的音，卻直接貼字幕給你看。

柯文哲今天對此回應說，那個字幕絕對不是他的用語，因為他沒有那樣的習慣，他當時應該是講「啊！慘了！靠Ｘ！」這個比較像他的講法，至於那個（影片）就是抹黑了。