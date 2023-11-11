導演陳宏一執導新片《（真）新的一天》今（11日）在金馬影展舉行世界首映和媒體茶敘，率主演群王碩瀚、虹茜及邱志宇盛裝出席，26歲的王碩瀚和24歲的虹茜二位新生代演員對於參加金馬盛事感到相當興奮，虹茜更直言「覺得好像離我很遙遠，但很神奇第一次來到金馬就覺得大家都很熟悉，能參加有一點點驕傲，好像有為自己負責，也對家人有個交代了。」

提到片中的激烈性愛戲，虹茜笑說：「男生都比我還怕！」尺度更勝好友王淨在《周處除三害》，她笑說沒有先請教對方，「因為她不太愛回訊息，我就沒有問她這個部分。」事前有寫了很多角色分析，並與導演討論後，才慢慢讓角色長成電影裡的樣子，王碩瀚則表示要上陣前還先喝了威士忌SHOT，不過因為演員之間都很熟悉，也很信任彼此，在全裸演出當下，只有擔心黏住「重要部位」會不會掉下來而已，讓他很緊張。

47歲李銘忠與小20歲以上的虹茜、王碩瀚在片中是「三人行」，虹茜分享，李銘忠不太需要講話，就能把她帶入情緒，在拍一場重要戲前，李銘忠就給她個大大的擁抱，像親生爸爸一樣，所以私下也叫李銘忠「Daddy」；王碩瀚則表示，李銘忠不會特別說該怎麼做，而是詢問他「怎麼做比較有感覺」，很好帶領著他們。私底下則是像朋友一樣，會一起打鬧。

邱志宇在片中飾演王碩瀚的哥哥，此次也擔任了編劇，導演陳宏一笑說「這個是計謀」，因為他對邱志宇感到很好奇，在前期製作過程，雙方就有很密切的溝通。陳宏一也自爆，只罵邱志宇一人，邱志宇甚至被罵哭。邱志宇不禁為自己叫屈：「他們（其他演員）都超喜歡看我被罵，不過我後來發現，導演罵我我就罵回去，我第一個敢罵的導演就是陳宏一！」

談到入圍最佳攝影的余靜萍，陳宏一表示雙方合作20多年，余靜萍將近年來在大陸拍攝《燃冬》、《七月與安生》等片的經驗分享到台灣劇組，像是如何在拍周冬雨時讓她放心，更搞笑透露，余靜萍在劇組中是黑臉，把攝影組、燈光組以及美術組全罵了。