現代人大多住在公寓、社區大樓，雖然是在自己家中，但不少行為可能會影響到其他住戶，即便住透天厝也不能為所欲為。一名網友透露，近日新鄰居搬入，卻堅持將車子停在車道上，造成自己出現停車上的困擾，且執法人員也說只能柔性勸導，讓他無奈請教「有無法律依據可以解決呢？」

一名網友昨（10）日在臉書「爆怨公社」表示，自己住在一個透天厝社區，整排房屋有6棟，他住在車道入口進去的倒數第2間房，近日邊間搬來了新住戶，但對方卻在一樓室內車庫堆放雜物，並以此理由將車輛停在「共有土地持分」的車道上。

原PO指出，雖然對方剛好是最後一間，把車子停在車道上並不會造成其他人無法通行，但自己卻需要因此改變停車方式，必須被迫從入口處一直倒車才行，與對方溝通時，對方卻堅持是私人土地，且後續詢問執法人員、公務人員等，都說只能柔性勸導，他只好上網求救是否真的無法可管，並透露對方是教職人員，「真是刷新我的三觀，擔憂未來國家棟樑」。

網友抱怨，A7住戶堅持把車輛停在車道上，造成自己停車上出現困擾。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

其他人看完後都說「你也停在車道上，看他怎麼回家」、「學他外面放花盆，要開車時在自己忍耐幾天移一下，相信沒多久他也會開始抱怨不便，如果鄰居撞壞叫他賠、擅自移動告他」、「跟著停他就知道有多麻煩了」。

也有人提出，可以主張對方竊佔共同持分的土地，要求對方應歸還佔用的停車空間並返還不當得利，並解釋自己住的社區就是以此方式處理，「土地跟建物是分開的，土地是他家的，但是車道是建物，而且共同持分，大家都可以用」、「即便是在他家土地上面，既然被劃設成為車道共同持分，就要按規定使用」。