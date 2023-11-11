今（11）日上午花蓮市發生一起嚴重車禍，1輛遊覽車由化道路左轉進入中美路口時，疑似因視線死角而未注意，導致人行道上92歲謝姓老翁不慎被撞，謝翁當場重傷昏迷倒地不起，救護人員趕抵後緊急將他送醫搶救，詳細事故原因待警方進一步調查釐清。

警方表示，今日上午8時許接獲民眾報案表示，化道路段有遊覽車撞倒路人，警方獲報後立即趕抵現場協助，經目擊者表示，47歲吳男駕駛遊覽車，沿著化道路西往東方向直行，於中美路口時欲左轉，卻撞上在行人穿越道上的謝翁，謝翁倒地後昏迷不醒。

救護人員抵達現場時發現，謝翁因撞擊導致顱內出血及肋骨骨折，一度失去呼吸心跳情況十分危急，立即將其移送往醫院急救，經院方積極搶救下謝翁目前已經恢復呼吸心跳，但仍未脫離危險，仍需住院持續觀察。

警方指出，經調閱相關監視器發現，當時為行人通綠燈通行，謝翁依規定走於斑馬線上，警方依規定對吳男檢驗酒測，並無酒駕跡象，但其因未禮讓行人才導致事故發生，警方將依法開罰並釐清詳細肇事原因。