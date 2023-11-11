36歲碩士學歷吳男在去年12月間，帶OL網友到在線上遊戲,推特, 猥褻影像,開眼界，兩人玩線上遊戲玩到嘿咻激戰，他以手機拍攝翻雲覆雨過程，今年3月間將性愛影片上傳「推特」，貼文「《網咖包廂實戰計1》我跟某公司OL戰鬥」等語，OL發現後怒告，法官依網際網路供人觀覽猥褻影像罪判吳拘役30日，得易科罰金，可上訴。

吳與中市某OL（女性上班族）是網友，兩人2022年12月19日在西門町某網咖包廂內發生性行為，吳以手機拍下過程。

事後，吳在今年3月3日將該性愛影像上傳到社群網站「推特」，並留言「《網咖包廂實戰計1》隔壁包廂的我也在跟某公司OL戰鬥，少一個L差很多，有一天某白領上班族私訊說：看你文案在網咖玩那次好有趣喔，我沒去過網咖耶，到底什麼遊戲這麼好玩？可以帶我去嗎？然後就變成這樣了」等文字。

隔天，OL經友人告知，向警方報案，證稱，吳說會處理好，如果真的要上傳會先問過她。吳到案時坦承不諱，但辯稱，上傳前有經過對方同意，雙方各執一詞。

法官勘驗兩人通訊軟體LINE對話，吳確實曾傳一份不詳影片給女方檢視，並詢問：「我可以發吧」等語，女方回覆：「可以啦030（表情符號，親親）」。事後，女方在「推特」對話中指責吳，吳回稱：「這真的誤會，我以為那個是看過的，但我應該是再跟妳確認一次」，法官以此認為，並無積極證據能證明吳「故意為之」，未符合散布性影像罪要件。

法官以吳在社群網站上傳猥褻影像供人觀看，違反社會善良風俗，且對女方心理及名譽造成負面影響，考量坦承犯行，依網際網路供人觀覽猥褻影像罪判吳拘役30日，得易科罰金。