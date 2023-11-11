前總統馬英九拋出「侯柯配」或「柯侯配」，與民進黨的「賴蕭配」作對比式全民調，此建議獲得韓國瑜、謝國樑、羅智強、徐巧芯以及其他藍營小雞們支持。對此，退役將軍栗正傑也贊同馬英九所提的方案，他強調，藍營選民真的不在意侯友宜當總統或是柯文哲當總統，「我們只在意一件事，就是下架民進黨！」

栗正傑11日在中天電視《張雅婷辣晚報》指出，現在連馬英九都出面講話，韓國瑜也認同，這時侯友宜和朱立倫壓力確實很大，尤其藍營一面倒的聲音，時間不等人了。

「我個人是贊同馬英九所提的」，栗正傑說，既然要合在一起選，就是柯侯或侯柯和賴清德做民調；選民其實看得很清楚，到底是為國家還是為政黨私利打算。

「我很難過是」，栗正傑直言，馬英九怎麼找不到金溥聰？可見之前根本沒有溝通協調，怎會到今天都連絡不上金溥聰？這麼重要的國家大事，還要用媒體放話的方式來表達意見。如果雙方還是做個人利益打算，不只總統輸，立委也會輸。

栗正傑強調，藍營選民憑良心講，真的不會很在意一定要侯友宜當總統或是柯文哲當總統，「我們只在意一件事情，就是下架民進黨」，不能個人利益或政黨利益優先，把全民的急迫性放在後面。但到現在為止雙方還在打高空，高來高去，大家都很著急！