3間固體再生燃料（SRF）發電廠將進駐桃園市觀音區桃科園區，居民強烈反彈，民進黨立委黃世杰今指出，市府與經濟部開會根本沒要求撤回推薦函，質疑以兩面手法操弄SRF議題。對此，桃園市經發局回應，步驟上須先依科學精神，先請經部說明當年推薦理由，以利後續研議處置，強調雙方在撤推薦函部分並無共識，喊話中央與地方應合作提處理方案，「直接當場要求經部撤銷推薦，不是解決問題的方法」。

經發局開發管理科長林彥良指出，桃市府對桃科園區SRF廠商進駐處理，是以市民的健康為優先考量，步驟上須依科學精神，先請經濟部說明當年推薦廠商入園及核備再生能源發電設備的理由，給市府作為依據，判斷當年推薦入園理由現在是否仍合理存在，再進一步研討後續處置，強調直接當場要求經濟部撤銷推薦，不是解決問題的方法。

林彥良說，6日會議中，經部代表僅一再強調，該部當年推薦函屬行政指導，無法律效力，不具強制力，對市府未來採取廢止或撤銷，僅表示尊重2字。漠視該部於2020年12月16日召開會議的理由正是協助廠商進駐，並於該會中要求桃市府配合，後續又2020年12月23日會議決議該部推薦函為入園必要程序之一。因此，雙方在撤銷推薦函部分並無共識。

「市府為解決問題並未僵持！」林彥良強調，經部應積極與市府合作，依科學精神，檢視3間SRF廠商的申請程序中，是否有不當或未能履行承諾情形，並提出一致性處理方案，顧及觀音居民健康。