2024大選持續倒數，民進黨雖總統選情暫時領先，但以國會過半目標來看，區域立委選情不算樂觀，總統蔡英文今(11日)到台中參拜3廟宇，大動作為黨籍立委參選人站台。媒體人羅旺哲分析，蔡英文到台中站台，是要形塑蔡英文與台中市長盧秀燕「女力對決」的態勢，而台中市一直是大選的「搖擺州」，蔡也是看中台中選情將是此次大選的關鍵。

據《自由時報》報導，民進黨中市黨部主委李天生表示，目前台中市的第2、第5及第6選區的民調，跟對手互有領先，因此選情在五五波。而蔡英文今日上午到台中的3個行程，就是到中二選區的龍井無極天道監修宮揭匾，立委林靜儀陪同、隨後趕到中五選區(北北屯)的北屯福隆宮，立委莊競程陪同、第三個行程是中六選區(中西東南區)的西區德順宮，立委參選人江肇國陪同拜廟。

蔡英文為3位小雞輔選時表示，江肇國當選的話國會就會過半，國會不過半很難做事。也稱讚林靜儀2年當4年做，「全世界都要上架台灣，有什麼道理要下架執政黨？」呼籲鄉親支持對的總統和立委參選人。而到中六選區的德順宮時，蔡強調她在2016、2020年大選，中六選區的得票率將近6成，希望鄉親集中選票支持民進黨總統參選人賴清德及江肇國接棒。

對此，媒體人羅旺哲在政論節目《新聞大白話》分析，蔡英文知所以要到台中站台，是要呈現出「女力對決」，也就是盧秀燕跟蔡英文對決的感覺。

羅旺哲指出，台中市在過去選舉是屬於「搖擺區」，一下藍、一下綠，這次選舉還會有白，蔡英文從上一次在新北為立委蘇巧慧助選後，這一次到台中，就是看中台中市會是這一次大選的決勝關鍵。

此次台中市立委選舉中，中二選區由國民黨顏寬恒再次挑戰綠委林靜儀，據《美麗島電子報》日前公布民調，顏以40.3％領先林28.6％；中五選區(北北屯)，國民黨派出市議員黃健豪挑戰現任綠委莊競程，此區也是市長盧秀燕的本命區；中六選區(中西東南區)，國民黨年輕市議員羅廷瑋出戰，民進黨則由市議員江肇國出馬，爭取接棒現任綠委黃國書。