桃園市獨輪車運動盛行，因場地不足需與極限運動場共用空間，場地缺乏保護設施，無戶外遮雨功能。桃市府在平鎮區台66橋下空間，興建全台唯一獨輪車比賽暨練習場地，已完工啟用，總經費約1050萬元，桃園市長張善政今視察表示，盼提供熱愛獨輪車與曲棍球運動的族群優質又安全的運動環境。

張善政表示，獨輪車是平鎮非常熱門的運動，能訓練肌肉協調，但過去因為沒有專屬場地，必須與其他場地混用，容易發生意外，感謝平鎮區公所看見市民的需求，市府也從善如流，打造全台唯一的獨輪車比賽暨練習場地。

張善政說，平鎮區東安國中、東安國小都積極推廣獨輪車運動，相信在有專業的場地後，獨輪車運動會更加普及。市府的預算有限，也因此錢一定要花在刀口上，這項工程僅投入1050萬元，花小錢就能得到好效果，市府會持續虛心接受建議，努力將平鎮打造成更宜居的區域。

平鎮區長呂緣說明，平鎮獨輪車運動夯，目前活動場地多以東安國小、三安集會所為主要練習空間，但都不是正規場地，經平鎮區公所、民代與交通部公路總局協調後，決議利用台66橋下閒置空間，興建獨輪車比賽暨練習場。

呂緣表示，工程利用橋下線型特性設計，規畫花式障礙練習、獨輪車曲棍球、儲物設施及停車空間等，其中障礙練習區針對獨輪車協會與周邊國小需求，設置障礙設施並配置獨輪車造型座椅與護欄等，增加安全性，工程今年2月中旬開工，6月完工。