美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）一間從攤車起家的獨立冰品店AZ Pops，日前接獲創業以來數量最大的一張訂單，有客戶一口氣訂了超過6500枝冰棒，老闆樂壞了。店主透露，下單的是當地一家「非常大的公司」，正是來自台灣的半導體大廠台積電（TSMC）。

美國福斯新聞網位於亞歷桑納州鳳凰城的地方台Fox 10 Phoenix週五（10日）報導了這樁美事。從街邊攤車起家、後來在鳳凰城開店販售冰品的小店，

美國亞利桑那州一家冰品店AZ Pops，標榜冰棒不含人工添加物，例如色素、香料、填充劑、甜味劑，產品在有機超市、農夫市集或網路也能買到。

TSMC helps AZ Pops fill largest popsicle order https://t.co/UyX4fSy5Gg — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) November 11, 2023

店主拉菲爾（Pam Raphael）說，「我們盡可能使用本地農產品與原料，非常努力工作」，使用純天然物料製作冰棒，為此也面臨主流品牌競爭的龐大壓力，所幸有些大型公司行號不時光顧，支持AZ Pops營運至今，「有些辦公室會固定買個10枝慰勞員工或與同事分享，後來就有大客戶來下單，例如醫院、學校」。

拉菲爾說，最近出現了創業以來最大一筆冰棒訂單，訂購數量超過6500枝：「城裡的大型企業也成了我們的客戶，對我們的生意很有幫助。最近來下單的是台積電......是一家台灣引進本地的半導體工廠。」她說，為大公司員工提供冰品是很方便的，冰棒是最佳福利好物：「大家吃了我們的冰棒會很開心，提振士氣。」

拉菲爾表示，來自大公司訂單自然會成為她的推銷好幫手，不過，訂單大小不拘，一律竭誠歡迎。