國民黨前黨主席洪秀柱(左)幫游顥(右)親自披彩帶，預祝他明年進入立法院。曾雪蒨攝

南投縣長許淑華(前排左)提醒大家竹山23年沒有出過立委，請竹山鄉親用選票把竹山游顥(前排右)送進立法院。曾雪蒨攝

游顥(前)從縣長許淑華手中接下戰旗揮舞戰旗向對手宣戰。曾雪蒨攝

侯友宜與游顥竹山聯合競選總部11日成立，超過3500名鄉親到場力挺。曾雪蒨攝

國民黨總統候選人侯友宜、南投二選區立委參選人游顥竹山聯合競選總部11日下午成立，前國民黨主席洪秀柱站台時，對馬前總統拋出的「藍白合」全民調率先表態，要鄉親接到全民調電話，記得說出「唯一支持侯柯配」！

洪秀柱帶頭喊出「全民調唯一支持侯柯配」後，接著登台助講的立委林為洲、前立委蔡錦隆，也跟著呼應「侯柯配」，隨後登台的南投縣長許淑華則呼籲「總統副總統那張選票，看到有侯友宜，蓋下去就對了！」

洪秀柱說，國民黨在立法院有30多個立委，全國議員超過200多人，更別提地方鄉鎮代表有那麼多人，國民黨全國有那麼民意代表，為什麼自己不爭氣不努力，要讓支持者屈就？她說日後一定會有民調，呼籲大家接到民調電話一定要支持「侯柯配」，不用委屈「柯侯配」」，就是支持「侯柯配」就對了！

洪秀柱說，她擔任黨主席時，游顥就擔任她辦公室主任，她特別請託竹山鄉親疼惜這個能戰的年輕人，因為竹山從前立委張明雄之後已經23年沒有出過立委，她笑稱像游顥這種戰鬥體格到立法院推都推不倒，所以一定要支持游顥這種能講能戰的人，讓竹山再出一個在地立委，她並帶領現場民眾高呼「挺在地，挺游顥」」、「國會過半」！洪秀柱也親自幫游顥披上彩帶，預祝他明年勝選進立法院。

接著南投縣長許淑華與游顥在戰旗領軍與戰鼓聲中大進場，許淑華再次強調，竹山鎮已經23年沒有立委，呼籲竹山鄉親一定要用選票支持在地子弟游顥，送他進立法院替竹山人爭取公車等建設，她更喊出「竹山至少要贏3000票」，送游顥進立法院，台下鄉親也大聲回應「好」！

竹山囝仔游顥竹山競總成立大會下午舉行，現場超過3500鄉親到場力挺，身兼南投縣議員的游顥感動得紅了眼眶，他激動表示自己一定不負眾望，要把南投縣缺少的投二區立委那片藍天拼圖拼回去，讓南投縣長許淑華在立法院烏溪線跟濁水溪線兩側都有靠山，讓他進入立法院與許淑華中央地方攜手為濁水溪線爭交通更便利、爭建設更繁榮，替竹山23年後再爭1席在地立委。