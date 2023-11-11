台東立委參選人黃建賓今天在台東市四維路成立聯合競選總部。（蔡旻妤攝）

國民黨主席朱立倫11日下午到台東為國民黨台東立委參選人黃建賓助選站台，約3000人湧入現場，台東縣長饒慶鈴盡地主之誼送給侯友宜二哥侯明鋒1件「我愛台東」上衣，朱立倫見狀開玩笑表示，「來台東這麼多次到現在都沒有送我！」

朱立倫說，侯明鋒跟他搭乘同一班車，他才發現侯明鋒為台東辛苦這麼多年、也是最常搭乘這班火車的人，陪著饒慶鈴、黃建賓做了許多公益，隨後話鋒一轉「只不過饒慶鈴很不公平，到現在都沒有送我1件『我愛台東』上衣，這點實在是很不公平，台下群眾笑翻。

朱立倫稱讚黃建賓是台東在地的優秀青年，也是國民黨年輕世代的代表，絕對是可以帶領台東前進的最佳人選。他向台東鄉親請託，一定要支持總統參選人侯友宜，最後再次呼籲饒慶鈴「到時候也要送侯友宜1件『我愛台東』上衣，讓他也成為台東人，一起為台東打拚」。

饒慶鈴表示，黃建賓雖然年紀輕、但已經有完整的民意機關和行政機關的歷練，而且短短4年就讓大武鄉大翻轉，是個有能力、有魄力、有執行力的優秀人才，把這位優秀的台東子弟送進國會，肯定會讓台東發展加速！

議長吳秀華在站台時向黨員表示，黃建賓是年輕世代的模範生，是黨內積極栽培的青年人才，台東長期被中央忽視，所以亟需要1位可以為台東發聲的立委，請大家都能夠支持國民黨唯一提名的候選人，讓台東注入新活力、加速台東的發展。

侯明鋒也特別到場稱讚，大武鄉衛生所是由高醫駐診，高醫團隊在與黃建賓鄉長接觸的過程發現，這位年輕的鄉長不僅有熱情、有想法，而且對家鄉台東還有很深的情感和使命感，所以要向大家推薦年輕、有拼勁的黃建賓，請大家一定要支持他進入國會。

「站出來，才能改變！」黃建賓說從被徵召那一刻起各界質疑聲四起，也有人用勇敢來形容這次的參選，但他看到這麼多人的期待和支持，他感到很溫暖，這是個巨大的責任，也是可以為台東服務的機會，當然要勇敢的承擔起來，為所愛的家鄉打拚。