台北市立中正高中11日迎創校60週年校慶，台北市長蔣萬安（見圖）出席表示，自己跟中正高中有點淵源，高中補習時跟隔壁的中正高中女同學互動頻繁，還開玩笑說「這不能告訴我太太」(郭吉銓攝）

台北市長蔣萬安今(11)日出席台北市立中正高中60週年校慶，不僅與同學一起在園遊會進行各項趣味體驗，也一起高唱生日快樂歌；蔣萬安在致詞時也不經回憶與中正高中的淵源，自述過去在就讀建國中學時，曾在補習時認識一位中正高中女同學，當時兩人還會互傳紙條分享生活，蔣萬安還笑稱「這個不能跟妻子說」。

蔣萬安致詞時表示，很高興參與中正高中的重要時刻，中正高中走過一甲子培育非常多優秀人才，如律師謝震武、運動主播徐展元、畫家幾米以及星座專家唐綺陽，可見中正高中校友在各行各業都是品質保證。

台北市立中正高中11日迎創校60週年校慶，台北市長蔣萬安（前中）出席參與趣味競賽與現場嘉賓同樂(郭吉銓攝）

蔣萬安提到台今年4月份中正高中獲得「國際文憑組織」認證為世界學校，中正高中也和美國和澳洲有臺美、太澳雙聯學制的國際課程，如此一來，對於未來想到國外深造的同學，中正高中都能幫助學生預作準備，比其他學生享有更強競爭力，無疑是莫大福音。

蔣萬安指出，這一次黑豹旗全國高中棒球大賽，中正高中打敗了淡水商工、鳳山高中，雖然最後不敵新竹光復高中，但是球隊所展現的拚勁，已獲得各界肯定，中正高中擊劍隊更在今年全國青少年擊劍錦標賽拿下5金4銅，表現相當優異。

蔣萬安也分享自己和中正高中的淵源，他說自己就讀建中時曾補習英文，當時隔壁的同學就是中正高中的女同學，彼此曾在上課偷傳紙條互相分享自己的學習狀況，因此當時的他就知道中正高中學生非常認真向學，才會孕育這麼多優秀人才，不過蔣萬安也笑稱「這個不能跟妻子說」。