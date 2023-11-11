前衛福部長陳時中（中）11日到高雄楠梓力挺李柏毅（左），陳時中在進場時獲得民眾熱烈歡迎。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁11日傍晚到楠梓區參加民進黨立委參選人李柏毅競選總部成立大會，他在致詞時暗酸前市長韓國瑜的政策「貨要出去、人要進來，高雄賺大錢」，問說：有這麼簡單嗎？陳其邁請大家支持李柏毅，讓他進軍立法院，高雄這8席立委1席都不能少。

陳其邁在致詞時先透露他是全國最早在右昌設服務出的立委，那是30年前，服務的案件很多，到最後還引起火警。陳其邁還細數其兩年拚四年的政績，誇高雄的城市競爭力已經進步許多。

陳其邁也暗酸前市長韓國瑜，陳表示，有人說貨要出去、人要進來，高雄賺大錢。他反問在場民眾：要賺錢有這麼簡單嗎？東西要出去有這麼簡單嗎？對於產業的轉型，高雄一步一腳印落實。像是開發橋頭科學園區，民眾只要行經國道1號就可以看到橋科正在開發，工廠也在建設，本來6年要做的工程3年就做好。

至於台積電將進駐高雄，陳其邁說，這塊地經過幾十年的汙染，高雄3年就解決，也帶動半導體相關公司到高雄投資。如今高雄是全球最進步的半導體產業鏈。且高市府不僅整理土地，連水、電也都準備好。他當市長時也超前部署，有蓋兩個再生水廠。未來將以再生水供應台積電，不會缺水，又顧及環保。

陳其邁請民眾支持李柏毅進軍立法院，因為要顧好高雄的預算。他以台北捷運為例，中央已經補助6700億元，高雄才爭取1000億元，他們意見就一大堆。國民黨的候選人就酸說：高雄捷運沒什麼客流量。陳其邁反駁，台北捷運一開始也沒什麼民眾搭乘，高雄的人口還比台北人口多，高雄才蓋一個捷運就有那麼多意見。

陳其邁請民眾支持李柏毅，讓他進軍立法院，解決左楠地區的交通問題並顧好預算。