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A 1914 Baltimore News Babe Ruth rookie card is about to hit the auction block.



The auction house offering the card for sale predicts that it will sell for “upwards of $10,000,000 or more!”



Could this card *actually* have a shot at the title of most… pic.twitter.com/yZ5tVY26qt — The Collectibles Guru 🧠 (@ericwhiteback) November 7, 2023

超級稀有的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）新秀球員卡將被拍賣，根據《紐約郵報》報導，這是一張1914年出產、印有「投手魯斯」肖像和文字的卡片，目前世上僅存10張，被認為是最稀有的球員卡之一，預計也將打破球員卡的拍賣紀錄。

這張卡目前由一位私人收藏家持有，卡片上的是19歲的貝比魯斯，當時他代表家鄉球隊巴爾的摩金鶯（並非今大聯盟隊伍金鶯），在相當於今日小聯盟的國際聯盟出賽，貝比魯斯只效力金鶯3個月，後來被紅襪隊選中，因此這張卡片是貝比魯斯在登上大聯盟前發行的。

根據《justcollect.com》網站數據，貝比魯斯新秀球員卡最近一次被拍賣是在2013年，最終以43萬300美元售出，當時老牌鑑定公司PSA將這張卡僅評為最差的1分，目前SGC運動卡保證公司則評為3分（很好）。羅伯特愛德華拍賣行（Robert Edward Auctions）將組織這場拍賣會，拍賣將於美國時間11月17日開始。

著名棒球卡生產商Topps在1952年出產洋基球星米奇曼托（Mickey Mantle）的球員卡，依舊保持1260萬美元（約新台幣3.9億）史上最貴的球員卡紀錄。羅伯特愛德華拍賣行總裁杜葉（Brian Dwyer）表示，考慮稀有性和卡片狀況，貝比魯斯球員卡的拍賣價格有望飆升。