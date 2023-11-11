創作歌手廖文強時隔兩年推出全新EP《成為誰的家》。他在踏入三十多歲的下半場時，經歷親人的離世後，在這個後疫情時代的浮動心境下，他想好好地跟聽眾說說話，談論「信念」、「陪伴」和「歸屬」，選擇回到最單純的樂器配制，就只是誠懇地唱出這個階段的自己，誠懇地做一些能陪伴聽眾很久很久的歌。

EP同名歌曲〈成為誰的家〉從發想到完成，歷經了五年才問世，也得到了許多人的協助，廖文強表示：「這幾年來每次發行新作品都想要放進這首歌，但一直都覺得還不夠適合，直到這次EP發行，與另外兩首歌曲搭配，才終於達到天時地利人和，讓這首歌有了最好的家。」

MV由知名YouTuber「沒有營養的生活智慧王」擔任要角「火星人」，彼此互為台大系上的學長學弟，他身穿密不透風的外星人充氣裝，在陽光曝曬下從早上九點一路拍到晚上十一點半，即使入夜轉涼，也因為服裝的關係完全無法感覺到涼爽，整個人從裡到外都濕透了，但他也沒有喊累，全程賣力演出，讓廖文強直呼：「學弟太優秀，這樣學長壓力真的很大。」有趣的是，拍攝火星人基地的場景時，突然發現地上到處被「鑲金」了，不只視覺上震撼，經過陽光的照射更是嗅覺衝擊，團隊都不得不停機放下手邊的工作，全力清除障礙物，沒想到拍攝最大的危機竟然會是狗大便。