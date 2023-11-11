2023桃園花彩節11日開幕，花田間也有擺放吸睛的裝置藝術，5公尺高的夢幻糖果屋，周圍擺放的糖果餅乾還可拿起來拍照。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

2023桃園花彩節今正式開幕，歷屆花彩節中，今年的花田圖騰面積最大、圖案最多，面積高達8公頃。桃園市副市長蘇俊賓表示，大溪的美從老街延伸，包括整個河階地形，還有每年最美的花彩節，感謝月眉休閒農業區與所有夥伴的努力。今年是歷屆桃園花彩節9年來，花田面積最大的一年，去年為3.3公頃，今年廣達8公頃，花田不僅更大、更多、而且更美，邀市民朋友前來賞花、不要錯過。

蘇俊賓指出，觀光景點如果僅有一個，可稱之「點狀觀光」，如果已有2個景點則是「線狀觀光」，若已有許多景點就會形成「點線面觀光」，如此就可以讓更多遊客在此停留、觀光消費，因此所有花農與夥伴帶給大溪的貢獻，不只是桃園花彩節，而是對大溪整體，甚至北橫地區整體觀光的貢獻，他也特別代表張善政市長與市府團隊表達感謝。

農業局長陳冠義表示，今年邁入第9年的「2023桃園花彩節」，從11月11日至11月19日，在桃園市大溪區月眉休閒農業區舉辦。桃園花彩節已經成為一個品牌活動，也是桃園最多人造訪的戶外大型活動之一，今年活動主題為「花舞童話」，農民以童話故事為發想，讓波斯菊、百日草是顏料，農地為畫布，鋤頭當畫筆，創作出一幅幅廣袤的田園畫作。

陳冠義說，在歷屆花彩節中，今年的花田圖騰面積最大、圖案最多，本次花田圖騰面積高達8公頃，圖樣有膾炙人口的白雪公主、三隻小豬、小美人魚、小紅帽與大野狼等，超過20款獨家打造的圖騰樣式。花田間也有擺放吸睛的裝置藝術，其中最為亮眼的是一座5公尺高的夢幻糖果屋，周圍擺放的糖果餅乾還可拿起來拍照。