松山奉天宮於今(11)日舉辦建廟70周年，暨重啟晉座43周年系列慶典活動，並於活動中捐贈台北市政府自動心肺復甦機、急難救助金、員警勤務獎金及各級學校獎學金等，由台北市長蔣萬安親赴現場接受捐贈；蔣萬安稱自己是雲林外孫，因此對廟方所奉祀、來自雲林的五年千歲倍感親切。

蔣萬安致詞時表示，松山奉天宮信眾絡繹不絕，是在地很重要的信仰中心，同時對地方的奉獻不遺餘力，此次來參加建廟70周年活動，特別向玉皇大帝等眾神祈求國家風調雨順、國泰民安，台北市四時無災、人民安居樂業。

他指出，奉天宮是北部最知名的天公廟，也是台北唯一的天公廟，除了奉祀玉皇大帝等眾神，也供奉隨同雲林北上移民來此的馬鳴山鎮安宮五年千歲，而自己是雲林外孫，媽媽小時候住在雲林虎尾，所以每次來奉天宮都倍感親切，也有濃厚的感情。

蔣萬安感謝松山奉天宮長期對台北市政府的捐贈，包括3輛救護車、多項救護設備，還有各項冬令救濟、清寒學子獎助學金等等，照顧許多在地鄉親、弱勢朋友，也給予很多溫暖，使北市消防局執行救災救護工作能持續精進與突破，同時特別要求消防局全體同仁務必秉持感恩的心與取之於社會、用之於社會理念，以回饋每一位台北市民。