林口賓士車駕駛持刀追休旅車，剛好警車經過。（翻攝臉書社團「爆料公社」）

新北市林口區文化二路與中山路口發生一起行車糾紛，犯嫌亮刀恐嚇被害人。（圖／警方提供）

今日上午有網友在臉書社團「爆料公社」，以標題「賓士猴路口持刀下車想逼停休旅車」PO文表示，在新北市林口區，白色賓士與休旅車不知因何細故追逐，賓士8+9追逐到路口剛好左轉燈亮就突然擋在馬路中央還手持刀下車，休旅車趁對方下車快速左轉閃過，賓士8+9轉身準備上車追.....結果就這麼剛好路口有警車，換他直接被警車逮到。網酸「低能」。

影片PO出，網友紛紛留言酸「還不是跟龜孫子一樣靠邊停」、「他都拿刀出來作勢攻擊了，如果直接撞上去，算是自我防衛嗎？」、「目睹8+9亂來，警察黍薯也抓猴」、「為什麼台灣四處都有89啊？誰能告訴我」、「真的沒腦袋 可笑」、「夠低能」、「啊不是很屌，繼續拿刀，對付警察呀！老屁孩，你拿刀，人家油門一補，你就慘了，唉，台灣人太善良了」。

對此，警方表示，今10日下午15時許，新北市林口區文化二路與中山路口發生一起行車糾紛，犯嫌亮刀恐嚇被害人，下一秒警方就抵達，當場逮捕依法究辦。

經調查係26歲褚姓犯嫌與30歲李姓男子於案發前幾個路口時，因褚嫌車輛綠燈仍停止不動，李男鳴按喇叭示意，引起褚嫌不滿追逐，並下車持刀恐嚇及毀損李男車輛，此時線上巡邏警方也剛好到場，立即攔下褚嫌予以逮捕，詢後依恐嚇、毀損、妨害自由等罪嫌送辦，另褚嫌危險駕駛部分，依道交條例舉發。

林口警表示絕不允許任何暴力犯罪行為，警方必定嚴加查辦，不讓不法之徒逍遙法外，保護民眾安全。