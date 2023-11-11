桃園市平鎮區建安宮11日舉行全新救護車捐贈儀式，將配發於桃消第四大隊山峰分隊救護勤務使用。近5年，桃園市消防局救護出勤次數與載送人數逐年攀升，顯示市民對消防局緊急救護需求與專業認同，平鎮建安宮董事們鑑於消防勤務需求，本著行善不落人後精神，一致決議捐贈一輛配備完善的救護車，盼為桃園盡一分心力，讓救災救護工作更順利。

建安宮董事長何庚生表示，建安宮致力於促進社會祥和並貢獻社會，盡力做到取之於民、用之於民，救急救難，回饋地方，護佑百姓，賜福黎民，由於建安宮附近居民，長者居多且長壽，用到救護車的機會勢必愈來愈多，希望這部救護車，能協助消防局在需要的時候搶救更多的寶貴性命，並帶給患者最好的急救服務。同時也盼社會大眾能珍惜使用救護車資源，避免濫用，以防真正需要救護車的人等不到救護車而發生憾事。

山峰分隊長黃嘉男說，由衷感謝建安宮的這份捐贈心意，這輛救護車將成為他們的救急利器，為保護平鎮居民的安全，提供不可或缺的支援，山峰分隊將珍惜這份禮物，將其投入到緊急救護工作中，挽救更多生命，也希望這次救護車捐贈能夠作到拋磚引玉的效果，讓各界人士能共同支持這項善舉。