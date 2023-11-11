摩洛哥一座由中國大陸支持的製造和科技中心終於在6年的延宕之後開始成形，位於丹吉爾市（Tangier）的穆罕默德6世丹吉爾科技城位於直布羅陀海峽之南，距離西班牙海岸的最南端僅27公里，地理位置優越，位於大西洋和地中海交匯處，非洲與歐洲交會之處，因此陸企將其視為進入歐洲市場的渠道。

Morocco and China will construct a mega smart city, Mohammed VI Tangier Tech City.



It will create 100,000 jobs, house 300,000 inhabitants and attract $10 billion in investments.



It is expected to be completed in 2027.



It will host 200 Chinese companies and industrial zones. pic.twitter.com/LTLsFXOxvo — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) January 19, 2023

據《南華早報》（SCMP）11日報導，這座科技城最早於2016年提出，價值10億美元（約新台幣323億元）當時摩洛哥國王穆罕默德6世在北京與中國大陸領導習近平會晤。最終，該科技城預計將容納約200家陸企，它們都競相進入歐洲和非洲市場，作為一帶一路倡議的一部分。

在2021年，最一開始的中國大陸贊助商——航空巨頭海特集團（Haite Group）因計畫規模和城市所有權問題而退出，隨後在摩洛哥政府與其他中國大陸企業達成協議後，該計劃終於啟動。

大陸駐摩洛哥大使李長林表示，這個計畫是「兩國元首共同關心的計畫」取得了顯著進展，已經準備好接受中國大陸和其他國家的投資。」

李長林11月1日發表的文章中寫道：「大陸預計將成為摩洛哥電動車產業的關鍵參與者，並為摩洛哥的工業化進程做出貢獻。」

觀察家表示，摩洛哥靠近歐洲、擁有豐富的重要礦產、稅收優惠以及與歐盟和美國簽署的自由貿易協定吸引了越來越多的陸企在該國建立供應鏈，以加強陸電動車企領域的領先地位。

例如，中國大陸電池零件製造商中偉新材料股份有限公司（CNGR Advanced Material）9月份宣布將與摩洛哥私人投資基金Al Mada合作，建立價值20億美元（約新台幣6472億元）的工業基地。