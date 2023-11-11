受東北季風影響，今（11日）天東北部雨勢顯著，基隆北海岸甚至出現局部豪雨，明（12日）天迎風面水氣依然較多，北部、東北部容易出現局部大雨或豪雨，桃園以北降雨機率都會更明顯。

氣象署資訊顯示，東北季風持續影響，明天基隆北海岸及東北部雨勢明顯且持續，容易出現局部大雨或豪雨，桃園以北的降雨機率也會比今天更高，花東的降雨較局部、短暫，新竹以南則為多雲到晴的天氣；溫度部分，北部、東北部會比今天還要冷，低溫20度左右、高溫僅22度，其餘各地高溫則上看30度。

明天（12日）桃園以北降雨明顯，後天（13日）起雨勢趨緩，但卻會更冷。（合成圖／中央氣象署）

下周一、下周二（13、14日）這波東北季風的強度會達到巔峰，中部以北、東北部及東部低溫下探18度，沿海空曠地區甚至可能更低，幸好迎風面水氣減少，僅基隆北海岸及東北部仍有局部較大雨勢；下周三（15日）東北季風減弱，除迎風面仍會有短暫雨勢，其他地區為多雲到晴的好天氣。

下周四（16日）有鋒面通過，加上東北季風增強，北部及東北部氣溫再度下降，迎風面及中部山區都有雨勢；下周五、下周六（17、18日）持續受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大。

中央氣象署指出，下周末來襲的東北季風，屬於強度較高但偏乾燥、水氣不多的類型，依目前顯示，該波東北季風威力逼近大陸冷氣團等級，氣象署將持續觀測，隨時更新最新氣象。