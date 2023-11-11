正妹網紅「美麗妄娜」以美艷外貌加上魔鬼身材，擁有大票男粉絲，她不造作的性格也意外獲得女網友欣賞，每每有新動態都會立刻掀起超高討論。美麗妄娜日前到海邊玩，換上特殊剪裁的性感泳衣，正面大洞羞見雪白南半球掉出來，網友瘋喊「感謝天，我又戀愛了」。

美麗妄娜8日在Instagram分享自己最近喜歡的服飾品牌，拿著衣服站在海邊，身後還有夕陽美景，美不勝收；但眾人目光都被美麗妄娜身上的性感泳衣吸引，連身的泳衣前後都是洞，正面開超大連南半球都掉下來，下身更是遊走禁忌邊緣，相當惹火撩人。

美麗妄娜泳衣太性感，南半球掉出來。（圖／摘自美麗妄娜Instagram）

影片釋出後，許多網友看完都快噴鼻血，激動大讚，「謝謝世界」、「太美了這個」、「南半球泳衣」、「真理女神冬天也這麼辣」、「感謝天，妄娜尺度太頂了」；另外還有人好奇這麼辣的泳衣哪裡買，美麗妄娜也大方回應，「峇里島買的」。

而美麗妄娜的YouTube頻道超過86萬粉絲訂閱，創頻至今都很用心經營，其中她最有名的就是「真理系列」，因此還被網友封為「真理女神」。