桃園市長張善政（前排左三）獲聘擔任褒忠亭義民廟235周年慶暨慶成圓醮委員會副榮譽主任委員。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

褒忠亭義民廟235周年遶境首站在桃園觀音永興宮，桃園市長張善政獲聘擔任褒忠亭義民廟235周年慶暨慶成圓醮委員會副榮譽主任委員。他表示，今(11日)是義民廟235周年遶境建醮首日，距離前次遶境已是15年前，遶境駐駕的第一站就來到觀音永興宮，相信所有鄉親無論是否為客家人，心裡一定感到非常榮幸與興奮。

張善政指出，義民爺充分代表愛家護國、樸實的客家精神，前陣子剛結束的世界客家博覽會，也讓不管是否為客家鄉親的國人，對於客家文化與精神有進一步認識。桃園身為全國客家人最多的城市，和新竹縣、新竹市同為北部最大客庄，支持客家精神與活動不遺餘力，也以此為榮，未來有任何能顯現客家文化與精神的活動，市府都會大力支持，努力推廣客家文化與精神，讓國人深刻地以客家為榮。

新竹縣新埔褒忠亭義民廟董事長林光華說，義民廟是台灣第一個忠烈祠，緬懷先烈不分族群、團結一致發揮保衛鄉土的責任。褒忠亭義民廟235周年慶典遶境活動，觀音是第一庄，220周年時觀音也是第一庄，要特別感謝張善政不僅協助桃園宮廟，也在百忙中前來參與，祝福大家健康快樂，遶境圓滿成功。此外，12月3日至5日還有系列紀念活動，也歡迎各界共襄盛舉。

褒忠亭義民中學財團董事長黃茂實表示，感謝張善政特別給予客家事務補助，分別對於觀音、新屋、中壢、楊梅4間宮廟給予協助。

立委黃世杰表示，非常榮幸在有生之年能遇到這樣的盛事，感謝市府團隊及所有工作人員給予的支持，也祝福活動圓滿順利。市議員涂權吉則說，義民廟創建235周年慶典由觀音永興宮作為啟程第一站，也代表著對觀音的重視，義民爺是客家傳統的象徵與精神，一定會保佑國家風調雨順、國泰民安。