「藍白合」陷入膠著，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜接連喊出支持全民調，國民黨台中市4名立委參選人與民眾黨提名立委參選人蔡壁如，11日晚間在潮港城舉辦聯合募款餐會，韓國瑜受邀擔任神祕嘉賓，他表示，民進黨以前有很多優秀、認真的民代，但現在民進黨已腐敗，呼籲大家用選票下架民進黨。

這場募款餐會共席開110桌，現場氣氛相當熱絡、「凍蒜」聲不斷，韓國瑜到場就受到許多支持者簇擁、要求合影，他並拿出預先準備的10萬元表示要認購10張餐券，用實際行動力挺現場辦餐會的「4龍1鳳」。

韓國瑜說，早期的民進黨操守清廉、有理想且問政認真，他人生中第1次投出的立法委員選票就是投給民進黨，但現在的民進黨喪失理想，再也沒有任何民進黨的立委值得感佩與感動，現在的民進黨貪汙腐敗嚴重無比。

韓國瑜呼籲選民不要再把選票投給民進黨，他說，要讓民進黨知道，在選民的面前，選民是至高無上的，「當你墮落，離開人民越來越遠的時候，就要下架民進黨」，他也呼籲選民給年輕人進立法院的機會，且要嚴格監督，讓他們不要忘記理想。