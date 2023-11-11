韋禮安（中）11日攻蛋邀動力火車擔任嘉賓。（羅永銘攝）

韋禮安（中）11日攻蛋邀動力火車擔任嘉賓。（羅永銘攝）

韋禮安去年9月2度攻蛋後，隨後展開海外巡演，時隔1年多，他今（11日）起連2天返場舉辦「如果可以，我想和你明天再見again」小巨蛋演唱會，也是韋禮安升格人夫後首次攻蛋，中場驚喜安排搖滾天團「動力火車」助陣，雙方以「動力火鳥」限定組合嗨炸滿場上萬歌迷。

韋禮安獻唱今年參與歌唱節目《聲生不息》時演繹的〈背叛情歌〉，動力火車無預警從他身後一左一右現身，全場歌迷陷入瘋狂，驚呼連連！雙方以限定組合「動力火鳥」飆唱〈背叛情歌〉，高音轟炸小巨蛋，隨後攜手演繹動力火車的〈我很好騙〉，3人歌聲完美融合，讓歌迷大飽耳福。

此次合作前，他們都曾互相找過對方擔任演唱會嘉賓，不過忙錄的2組人馬檔期一直喬不攏，錯過彼此2次，這次終於如願合作，動力火車笑說：「我們這次當嘉賓好輕鬆耶，都是唱我們的歌，不用練韋禮安的歌。」接著幽默聊起冷笑話，「但我們有一件事韋禮安一定不會，就是你在夜裡不會被車子撞、因為你比較白，我們走在路上一定要露牙，（露出白牙）才會被看到」，韋禮安搞笑接話：「謝謝2位哥來，小心交通安全、馬路如虎口。」逗笑全場。

韋禮安今開場送上〈初四阿北〉等3首歌後，開心打招呼說：「感謝大家連續2年願意在小巨蛋與我相見，非常謝謝你們，今晚選擇了我，如果有得選，我也想去看Coldplay。」回想一年來時光飛逝，他話鋒一轉說：「一年轉眼就過去了，發生很多很多事情，我自己有點一言難盡。」回想之前有朋友誇他「今年工作很順、很多代言」，感慨表示：「但他在跟我講這些時，我正在經歷一些困難的事，快樂真的是比較出來的。」透過每一次演出，他不斷提醒自己珍惜站在台上的機會，「因為不知道下次再開演唱會是什麼時候」，不失幽默地與歌迷們感性談心。