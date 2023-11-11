藍白合陷僵局，前總統馬英九呼籲採取「全民調」，並明確向黨中央、侯辦表達「沒有柯文哲不可能贏」、「 立委選舉沒柯站台會很慘」等立場。對此，前立委郭正亮表示，藍白不合會讓藍營立委候選人很尷尬，有58個選區可以爭取民眾黨選票，若為棄保互相批評，會拉低投票率、連帶影響藍小雞得票，而在2016年國民黨「換柱」分裂時就有先例，當時朱立倫總統得票約31%，政黨票僅約26%，有史以來最低；而在2020年，韓國瑜總統票拿約38%、國民黨的政黨票也是約38%。

據媒體報導，在馬英九公開表達採取「全民調」之前，有先請馬辦向侯辦、國民黨中央明確表達，包括「沒有柯文哲不可能贏」、「立委選舉沒柯站台會很慘」、「沒有中間選民就沒有未來」等立場。

郭正亮今(11日)在政論節目《中天辣晚報》表示，若最終藍白合破局，國民黨立委候選人也會很尷尬，區域立委國民黨提了69席、民眾黨11席，也就有58個選區沒有民眾黨候選人，藍營小雞可以爭取民眾黨選票，其中很多人藍綠差距在5%以內，可以列出一大堆名字。

郭正亮分析，若藍白不合，侯友宜、柯文哲都會開始打棄保，藍白互相批評，各自的核心支持者、約20、30%的選民會有怨氣，到投票時民眾黨支持者可能總統票投柯文哲、不投立委。更麻煩的問題是，藍白分裂，賴清德的看好度會衝到90%，賭盤也會一面倒看好賴當選，「這會影響到最後的大西瓜選民」，這2個因素都會導致投票率下降，連帶影響國民黨區域立委候選人的得票率下降。

郭正亮指出，在2016、2020大選就有看過這種現象，2016是國民黨分裂、朱立倫「換柱」引發黨內反彈，最終朱的得票率只有31%、很低，但是國民黨不分區政黨票更慘，26.91%，有史以來最慘！同年民進黨的不分區政黨票拿到44.06%，高到匪夷所思。2020年大選，韓國瑜的得票率只有38.61%，但是國民黨的不分區政黨票也是38%。