來自金門素有「將軍學校」之稱的柏村國小柏幼水獺隊，經過幾番奮戰一舉奪下亞軍殊榮。(圖／柏村國小提供)

2023「國小雲豹能源迷你足球賽」今(11)日於高雄佛光山舉行全國總決賽，這也是迷你足球賽開辦5年以來，首度舉辦的全國大賽，吸引來自22縣市U6、U8組近百隊小朋友參加。來自金門素有「將軍學校」之稱的柏村國小柏幼水獺隊，經過幾番奮戰一舉奪下亞軍殊榮，讓7位迷你小球員與老師、家長開心不已。

柏村國小指出，該校柏幼水獺隊在金門地區比賽中榮獲分組冠軍脫穎而出，取得全國決賽權。昨(10)日由校長許雪芳帶領魏葶、謝佩宜與陳育瑩等3位老師，以及陳亮穎、胡世定、周祺樺、宋思瑜、戴子芹、呂唯暄、陳頡昕等7位迷你小球員，一同出征飛往高雄參加在佛光山所舉行的全國總決賽。

據校方表示，在總決賽的3場比賽中柏幼水獺隊贏得2勝，拿下積分6分，尤其在最後一場比賽中，有「柏幼小梅西」之稱的陳亮穎帶隊以6比0的成績獲得壓倒性勝利，最終總成績結算獲得第二名的殊榮，小球員和家長們得到如此佳績都開心不已。

不克陪同前往留在金門的家長，在線上收看電視台轉播時都既緊張又興奮；到高雄現場加油的家長也都喊到「燒聲」。球員家長呂欣融表示，這是一個很好的運動表現機會，自己的孩子和同學都超喜愛足球，也從中獲得很多成就感，希望學校能持續發展足球運動。

校長許雪芳表示，大會為培養更多的足球人口，特別在今年增設U6組，也正是該校幼兒園由大班和中班7位孩童所參加的組別，希望透過比賽讓幼兒從小紮根足球運動，提升幼兒運動的比賽經驗。

許雪芳說，今年很榮幸獲得全國參賽權，在雲豹能源盃全國總決賽能有此佳績，要感謝足球教練蕭皓仁到校為幼兒園學生訓練足球技能，以及主任許人筑與全體幼兒園老師的認真指導；正因為學校有一群優秀的團隊及熱血的家長後援隊，才能創造孩子最佳的表現。該校也會持續發展足球運動，讓有興趣的孩子都能夠有更多比賽的舞台。