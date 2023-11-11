為解決缺工問題，傳出民進黨政府將引進10萬印度勞工來解決問題，行政院長陳建仁證實目前規劃會在年底前簽署合作備忘錄（MOU），雖然人數、開放行業別等尚未確定，但此事已引起各界議論，不少網友對於印度的印象不太好，驚呼「想到身邊一堆潛在強暴犯，怕爆！」

陳建仁昨（10）日表示，台灣與印度在經貿關係上的互補關係非常強，印度駐台代表日前來訪，雙方都希望能夠促進更進一步的經貿投資關係，且其實雙方也早已在移工問題上商討多年，因此目前規劃會在年底前簽署合作備忘錄，至於補充的人數、行業別等，將針對業界需求進行盤點。

消息一出瞬間引起網友恐慌，鄉民「oldmangoes」就在PTT女板直言，既然引進的是勞工，那肯定就是低端，可是已經聽過太多印度發生的殘忍性侵事件，沒想到民進黨竟有此打算，「說真的，聽到這個消息，我真的驚呆了！美麗的福爾摩沙越來越亂了，想到身邊一堆潛在強暴犯，怕爆」。

許多人提到「前陣子才有新加坡新聞印度勞工性侵當地夜歸的女性，在新加坡都敢這麼做耶」、「性侵在台灣，法律判很輕」、「我們實驗室印度人即使受過高等教育，整個人也是挺有問題的，現在看到印度人都閃遠遠的」、「人家新加坡有鞭刑，都還有印度人敢性侵女生了，台灣這種可教化法官你覺得印度人會怕？」

不過也有另一派人認為「印度的工人都蠻認真的」、「什麼年代了還有這種種族歧視」、「拜託不要丟台灣人的臉，這種種族歧視的言論好意思說」、「不要以偏概全」。

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