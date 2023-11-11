樂天桃猿沒能把握「聽牌」優勢一鼓作氣奪冠，戰線將拉長至第7戰決一死戰，此役落敗最大主因就是打線遭到味全龍先發投手徐若熙壓制，總教練曾豪駒也觀察到此役徐若熙投球節奏與上一場不同，讓「暴力猿」難以從中突破。

桃猿在總冠軍賽首戰就曾面對徐若熙，當時還在他手中敲出4支安打、攻下1分，但今天從開賽13上13下，最後7局中僅有朱育賢敲出安打。

曾豪駒認為，徐若熙今天投球節奏不一樣，調整得滿快的，上次他是用百分之百的力量投球，今天稍微有改變，狀況沒那麼多的時候是追求控球，知道要投什麼，節奏掌握得非常好。

在徐若熙7局投球中只有朱育賢1支安打，其他無人上壘，讓桃猿攻勢難以串連，曾總說：「遇到球威不錯的投手本就不好掌握，沒人上壘也沒辦法突破，沒攻勢也難以對決。」

對於自家投手黃子鵬表現，曾豪駒認為2場表現都很好，但就是運氣比較不站在自己這邊，開局就有幾支幸運安打出現造成失分，但還是能幫我們延長局數。「今天結束了就是想著明天，到第7戰雙方都沒有退路，記得把最好的拿出來，盡全力去面對。」賽後兩隊都不願提前公布先發投手。