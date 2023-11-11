賴清德、賴品妤汐止聯合競選總部今舉辦成立大會。（王揚傑攝）

賴清德、賴品妤汐止聯合競選總部今舉辦成立大會。（王揚傑攝）

民進黨總統參選人賴清德、立委賴品妤汐止聯合競選總部今（11日）晚舉行成立大會，前行政院長蘇貞昌、立法委員沈發惠、新北市議員周雅玲及張錦豪等輪番上台助講，賴清德最後壓軸登場，全場氣氛催到頂點，賴清德與全場支持者約定，明年1月13日總統票投賴清德、立委票投賴品妤、政黨票頭民主進步黨，讓台灣有更好的生活。

賴清德致詞時表示，國家需要賴品妤繼續留在國會，因為賴品妤是太陽花學運的領袖，當時若不是他們這群年輕人擋下服貿協定，大陸人來台灣什麼店都能開，台灣只有2350萬人，中國則有15億人口，他們只要1億人來台灣投資，我們就被淹死了，所以我們要感謝10年前這群學生、感謝賴品妤，改變了台灣的命運，所以一定要讓有理想、有抱負、有勇氣的賴品妤當選。

賴清德也將砲口對準賴品妤的對手國民黨新北市議員廖先翔，雖然全場完全沒提到廖的姓名。他痛批，廖先翔的父親貪汙被判刑，大家給兒子機會當議員，卻父子聯手侵占國有地蓋豪宅、蓋停車場收費，實在不應該。

賴品妤則說，台灣現在是非常重要的時刻，面對中國的文攻武嚇，滲透及統戰也更加細緻，透過大量的金錢用網路滲透，情況非常嚴峻；而國民黨這幾年不斷用炒短線的議題，不斷抹黑、不斷散布假消息，讓我們的政治生態更糟糕，在這樣的時刻，我們需要能穩健讓台灣更進步的領導人，這個人就是賴清德。

最後賴清德懇請鄉親，明年1月13日一定要出來投票，投給總統賴清德1票、立委賴品妤1票、政黨票民主進步黨1票。