本賽季同病相憐的洋基和紅襪，不共戴天的他們會再次做出罕見交易嗎？根據波士頓媒體《WEEI》報導，將內野中線視為最重要補強目標之一的「豆城軍」紅襪，再度看上死敵洋基主戰二壘手「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）。

托瑞斯原本是小熊潛力新人，多次排進百大新秀榜單，小熊當時亟欲打破山羊魔咒，以托瑞斯等人作為代價，向洋基換得終結者查普曼（Aroldis Chapman）。2018年新秀賽季，托瑞斯大顯身手敲出24轟，最終獲得美聯新人王第3名，隔年打擊大爆發，揮出單季最佳38轟，一舉成名。

自2020年以來，托瑞斯表現一直在下滑，直到本季專注在二壘守位後，攻擊指數回到0.8，才終於找回強打本色，但托瑞斯將在2025年賽季後成為自由球員，因此多筆關於洋基交易的傳聞中都有他的名字。本季紅襪二、游人手不足，曾在季中交易大限前提出以佛度戈（Alex Verdugo）換托瑞斯的方案，最終仍不了了之。

洋基希望換到外野手，又特別想要左打，交易來索托（Juan Soto）或簽下貝林傑（Cody Bellinger）肯定會付出很大代價，佛度戈的確是更現實的目標。洋基和紅襪過去有著強烈的競爭關係，導致這兩隊很少進行交易，避免資助對方，過去最有名的就是紅襪將「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）賤價賣給洋基，從此之後，貝比魯斯成為洋基的傳奇球星，至於紅襪曾深受「貝比魯斯魔咒」影響，長達86年未曾奪下世界大賽冠軍。自從1969年大聯盟引進分區制後，兩隊僅完成了7次交易。