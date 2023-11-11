對於最近有一些人把陸配徐春鶯打成是大陸派來的間諜，館長陳之漢不滿表示，為什麼要搞種族歧視？把這些百萬台灣人通通趕回大陸好不好？取消中華民國國籍好不好？館長直言，亡國感賣30年，賣到發霉還在賣，民進黨才在親中舔共、掏空台灣，他只能用「髒話」形容民進黨。

館長陳之漢10日在直播指出，徐春鶯在台灣這麼久了，且陸配在台灣有30幾萬，他們的家庭包括小孩，在台灣就有上百萬人。

陳之漢直言，大家每天眼睛張開，為了食衣住行煩惱，但很少人去煩惱宗教種族問題，為什麼要搞種族歧視？今天如果去美國，希望被歧視嗎？可是在我們國家，為了奪取政權，已經有人在歧視，這個人已經有中華民國身分證，還被打成這樣！

館長陳之漢。（圖/中時資料照）

陳之漢認為，台灣從大陸賺這麼多錢，台灣有這麼多外配，網路上的商品99%都是大陸商品，電競螢幕、電競滑鼠、衣服都大陸製造，「我要不要把你打死？有必要搞到這樣？」

陳之漢感嘆，這是社會事實，大家就事要做生意，沒辦法。民進黨喊親中保台，有本事停掉ECFA，結果他們竟然說要糖衣不要毒藥，天下有這麼好的事情？