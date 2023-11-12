烏克蘭軍事情報機構昨天表示，烏克蘭海軍的無人艇在克里米亞擊沉俄軍兩艘小型登陸艦。與此同時，烏軍正在東部被毀的城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）應對進一步的俄軍攻勢。

路透社無法獨立證實烏軍聲稱對克里米亞半島（Crimean Peninsula）西部烏茲卡灣（Vuzka Bay）進行的襲擊。一名烏克蘭軍事分析人士認為，這次攻擊對俄軍來說是重大的打擊和損失。

俄國未立即對此作出回應。俄國在2014年從烏克蘭手中奪取接著併吞克里米亞半島，其黑海艦隊（Black Sea Fleet）總部設立在克里米亞城市塞凡堡（Sevastopol）。

烏克蘭軍事情報部門的初步報告稱，俄軍兩艘小型兩棲登陸艦在夜間被擊沉。

根據昨天的更新消息，這次襲擊由烏國海軍的無人艇執行，並且確認俄軍沉沒登陸艦其中一艘為阿古拉級（Akula）登陸艦，另一艘為羚羊級（Serna）登陸艦。

報告表示：「由於受到攻擊，兩艘登陸艦都沉入海底。阿古拉級（登陸艦）直接被擊沉，羚羊級（登陸艦）在俄軍嘗試拯救未果後沉沒。」

烏克蘭軍方表示，這兩艘船上都有乘員並載有裝甲車輛。

軍事分析家兼後備軍官雷任科（Andriy Ryzhenko）在烏克蘭廣播電台Radio NV指出：「這樣的船隻損失相當重大…因為它們能在相對隱蔽地情況下運輸一支戰術登陸部隊和裝備。」

另一方面，在10月中旬以來一直飽受俄軍砲火轟擊的烏克蘭東部城鎮阿夫迪夫卡，當地官員表示，一旦地面在連日大雨後轉乾，俄軍預計再次試圖向這個城鎮推進。

阿夫迪夫卡軍政機關負責人巴拉巴什（Vitaliy Barabash）向烏克蘭國家電視廣播公司（Suspilne）表示：「戰況一如既往的激烈，敵軍在城內和我們的陣地周圍不斷開火。」