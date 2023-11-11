新北市動保處為推廣認養，連續於今（11）日光棍節及明日分別在新店家樂福及疏洪蘆堤公園五方福德宮附近辦理愛心認養會，除讓民眾能夠現場近距離接觸愛心認養的犬貓外，現場也準備了多樣好禮寵物福袋，吸引民眾認養犬貓，為毛寶貝找到幸福的下一站。

今年動保處與新店家樂福合作舉辦愛心認養會，將動物之家已受過親人訓練的犬貓帶至認養會場，每隻犬貓其寵物卡上面清楚寫著每隻犬貓的個性，在現場還有打卡上傳送精美小禮物讓更多的民眾能夠知道並參與活動，讓毛寶貝們都能盡快找到願意陪伴及愛護他的家人。今天共有3狗及8貓完成認養，狂犬病疫苗施打194隻及晶片14隻。

明天在疏洪蘆堤公園五方福德宮辦理認養活動，近日在五股動物之家完成認養的新北市議員王威元，明天也將帶他的狗狗「起大厝」到現場，支持及推廣新北市動保處動物認養政策。

動保處表示，目前新北市8間動物之家的犬貓都待認養中，也有長期配合的寵物業者協助愛心送養。民眾可先至新北市動保處官網的認養專區查看目前開放認養的毛寶貝們，每個月也會舉辦毛寶貝愛心認養會的活動詳細內容會在新北市動保處的臉書發布。

此外，除了「333」認養政策，針對高齡或長照犬貓也推出犬貓回春雙響炮計畫，可享免費健檢、免費輔具、特約長照動物醫院醫療優惠、寵物離世火化樹葬等項目，減少民眾飼養負擔，希望民眾都能夠來動物之家看看這些毛寶貝們，讓每隻毛寶貝都能找到一個溫暖的家。