【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】明天(12日)要跑田中馬拉松的跑者看過來！長野縣信濃鐵道沿線七個市町村包括千曲市、輕井澤町、小諸市、御代田町、上田市、東御市、長野市共15人特別組成應援團來台，不僅今明兩天於田中馬拉松主會場設攤宣傳在地觀光魅力外，明天正式開跑時還會在田中火車站對面設補給站，發送長野縣的麝香葡萄、蘋果乾、杏桃等特產，為大家加油，讓跑者感受長野的美食魅力。

長野縣台灣代理陳劭瑜表示，因信濃鐵道擁有日本唯一田中站，同時也與台灣田中站互相締結為姐妹車站。有鑑於台日跑馬風氣皆盛行，而田中馬拉松更是台灣知名馬拉松賽事，因此決定信濃鐵道沿線七小城透過為田中馬的應援，讓交流更深刻。

信州千曲觀光局專務理事小沼浩榮也表示，千曲市每年都有半馬賽事，今年將於11/26週日舉行，特別邀請田中馬Live賽道主持人、也是三鐵玩家的段慧琳前去跑馬分享，期待明年台灣朋友也能到長野縣體驗馬拉松樂趣。

同樣的，應援團這次也派出信濃鐵道經營企劃室長守屋芳典來跑10公里。今天穿著信濃鐵道制服的守屋芳典笑說，以前在日本跑過全馬、半馬，但已經很久沒跑，加上是人生第一次來台灣很緊張，因此選了10公里組，不過今天31度超熱，跟日本天氣完全不同，希望明天能順利完跑。

如果你人在田中、如果你正好要跑田中馬，歡迎前往長野信濃鐵道攤位拿補給、收集更多日本跑旅資料！

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