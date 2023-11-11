高爾宣11日在北流開唱，邀來婁峻碩擔任嘉賓助陣。（張鎧乙攝）

高爾宣11日在北流開唱。（張鎧乙攝）

高爾宣出道5年，11日在北流舉辦個人首場「2023 高爾宣 OSN－CTRL＋N 新視界」演唱會，吸引5000名粉絲到場支持。他邀來5組好友輪番助攻，包括剛求婚成功的婁峻碩、王ADEN、李浩瑋及他出道前組團「高爾夫」的阿夫、G22助陣，誠意滿滿。

高爾宣一見到婁峻碩開心說，「你是我最放心的嘉賓」，婁峻碩也笑回，「我這陣子放假，好像過了很久」，高爾宣馬上好奇問：「你跟我說一下，結婚是什麼感覺？你身為年輕成功人士，又遇上這麼棒女人，你們要廝守終生。」婁峻碩下秒突然催婚高爾宣，大喊高爾宣的女友「芮德」，祝福說：「差不多換你（高爾宣）了。」高爾宣則霸氣說：「可以啊！」引起全場尖叫。

婁峻碩接著拿起手上的戒指給高爾宣，「這是滿好的時候，我戒指借你。」高爾宣也說：「等一下再說，怎麼可以拿別人的戒指去求婚。」

高爾宣一登場身穿黑色勁裝飆唱〈Extra〉、〈Matters〉等歌曲，氣氛嗨翻，唱完〈Everybody Bounce〉後，他在台上突然喊卡，「大家等我一下，我喘一下」，接著工作人員上台替他調整服裝，他笑說，剛一下後台換裝時，全身衣服瞬間被扒光，連皮帶都來不及繫好就衝上台，「我衣衫不整，但滿好玩的。」

高爾宣除了飆唱多首夯曲，更與台下歌迷零距離互動，有別於其他歌手在開場時從大舞台登場，他精心設計一開場時，特地從舞台側邊走進在人群登的4面小舞台，熱情與粉絲擊掌，他坦言，演唱會主題「CTRL＋N」是代表開啟新視窗，「現在是資訊很快的世界，大家不要被小事被絆倒，像是有快捷鍵，人生很長，以後往後看遇到人生困難，只是一個絆腳的小石頭。」他擁好人緣，父母及哥哥、女友芮德皆在場支持，星友王陽明、蔡詩芸夫妻檔及OZI、玖壹壹的健志、春風等人親自到場力挺。