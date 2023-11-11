天后蕭亞軒時隔6年終於回歸舞台，昨（10日）晚間在「天貓雙11驚喜夜」登場，感動許多粉絲，日前她發行新歌〈愛沒有錯〉，也立刻在各大平台寫下好成績。蕭亞軒在演出結束後，感性地分享再次站上舞台的真實心聲，也認了不夠完美，還驚喜宣布未來動向，喊話「我們下次演唱會見」。

近年蕭亞軒何時回歸樂壇一直是許多網友想知道的事，不久前她推出新歌，又在1日登上大陸「AI的軒言」虛擬初舞台，以虛擬身份演唱了4首歌，更讓外界期待她真人演出；終於在昨晚「天貓雙11驚喜夜」上，蕭亞軒在節目組安排下，唱了〈下一次戀愛〉、〈因為你〉及〈最熟悉的陌生人〉及新歌。

蕭亞軒在臉書釋出演出花絮，讓網友感到她每一次演出都很珍貴。（圖／摘自蕭亞軒Elva Hsiao臉書）

在演出結束後，蕭亞軒今（11日）在臉書吐露她時隔6年重回舞台表演心情，她提到連工作人員都說「這是三年來看到我走路最正常的一次」，但她也坦承表演還是有很多不夠完美的地方，她也相信一切會越來越好；最後蕭亞軒感謝家人與歌迷，因為他們都是她力量的來源，更驚喜喊話，「我們下次演唱會見」。

蕭亞軒吐露真實心聲外，也釋出這次到大陸長沙參與「天貓雙11驚喜夜」的花絮，畫面中甚至有粉絲看到她感動得落淚，而她在後台準備時也還有各種保養身體的措施，看出她每一次表演有多可貴。貼文底下也湧入大票網友替她加油打氣，「真的很開心看到妳終於站起來了」、「好感動，真的回來了」、「慢慢來我們都會等妳的」。