韋禮安11日舉辦小巨蛋演唱會。（羅永銘攝）

韋禮安今（11日）起連2天舉辦「如果可以，我想和你明天再見again」小巨蛋演唱會，也是他升格人夫後首次攻蛋，不僅安排「搖滾天團」動力火車助陣，嗨炸滿場上萬歌迷，他還為新婚妻獻唱〈累〉，透過歌詞向坐在觀眾席的老婆示愛，「她很喜歡這首歌，還會在家裡練這首歌，但唱得好像怪怪的，唱到『寶貝...愛上你真的好累、讓我沒辦法入睡』是怎樣？當太太確實是滿累的，畢竟我的工作滿異常的，她要承受很多異常的壓力，老婆辛苦了」。

韋禮安今開場送上〈初四阿北〉等3首歌後，向歌迷打招呼說：「感謝大家連續2年願意在小巨蛋與我相見，謝謝你們今晚選擇了我，如果有得選，我也想去看Coldplay（高雄演唱會）。」隨後話鋒一轉：「一年轉眼就過去了，發生很多很多事情，我自己有點一言難盡。」之前有朋友誇他「今年工作很順、很多代言」，韋禮安感慨說：「他跟我講這些時，我正在經歷一些困難的事，快樂真的是比較出來的。」

演唱會後段，韋禮安自彈自唱太太點的曲目〈累〉，接著用〈Cheap Love〉歌詞向另一半告白，「It's hard to find／Another kind of rhyme／That's better than You and I」代表他們的相遇，大方放閃。