韋禮安11日舉辦小巨蛋演唱會。(羅永銘攝)

韋禮安今(11日)起連2天舉辦「如果可以,我想和你明天再見again」小巨蛋演唱會,也是他升格人夫後首次攻蛋,不僅安排「搖滾天團」動力火車助陣,嗨炸滿場上萬歌迷,他還為新婚妻獻唱〈累〉,透過歌詞向坐在觀眾席的老婆示愛,「她很喜歡這首歌,還會在家裡練這首歌,但唱得好像怪怪的,唱到『寶貝...愛上你真的好累、讓我沒辦法入睡』是怎樣?當太太確實是滿累的,畢竟我的工作滿異常的,她要承受很多異常的壓力,老婆辛苦了」。

韋禮安今開場送上〈初四阿北〉等3首歌後,向歌迷打招呼說:「感謝大家連續2年願意在小巨蛋與我相見,謝謝你們今晚選擇了我,如果有得選,我也想去看Coldplay(高雄演唱會)。」隨後話鋒一轉:「一年轉眼就過去了,發生很多很多事情,我自己有點一言難盡。」之前有朋友誇他「今年工作很順、很多代言」,韋禮安感慨說:「他跟我講這些時,我正在經歷一些困難的事,快樂真的是比較出來的。」

演唱會後段,韋禮安自彈自唱太太點的曲目〈累〉,接著用〈Cheap Love〉歌詞向另一半告白,「It's hard to find/Another kind of rhyme/That's better than You and I」代表他們的相遇,大方放閃。