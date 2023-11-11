民進總統參選人賴清德的陸軍輔選大將、民進黨組織部主任林正鴻10日被爆出，4年前穿黨服頻繁出入風月場所，激情擁吻陪酒女性的照片，賴清德也火速切割准辭。在錄製節目的廣告時間，前立委郭正亮聊到，民進黨的地方組織跑酒店很平常，但賴清德是「清教徒」、不一樣，真的沒有去過。郭也自豪自己沒有被拍過。

郭正亮今(11日)在政論節目《新聞大白話》表示，林正鴻這種事情其實在民進黨內很平常，民進黨的組織部，包括地方在內，跑酒店是非常平常的，這就是社會的應酬文化，估計林正鴻也是被對方請客，組織部主任的薪水才九萬，不太可能會自己花錢，但林穿黨服去酒店、還被拍到，沒有警覺心，第一次看到有人穿黨的制服去這種地方。

郭正亮也說，做組織的很容易去酒店、在中南部更明顯，他自己當立委當了十年，在地方上組織性的幹部上酒店非常平常，單論跑酒店這件事，只能說不勝枚舉。

同台的國民黨台北市議員柳采葳提到，賴清德急著切割，但會不會整個組織部，甚至賴清德自己也有在酒店被招待過？到時候賴可沒辦法切割他自己。

在《新聞大白話》的廣告時間，主持人陳文越也好奇問說「(賴清德)會不會之前有(去酒店)？在台南…」但郭正亮搖頭、擺手說「賴清德真的沒有，有些人真的不去」，但中南部很多都會約酒店。

郭正亮說，賴清德比較不一樣，賴清德就是那種清教徒、是長老教會，很嚴厲。郭也吐槽說，國民黨沒有人這麼囂張，林正鴻真的太囂張，還被拍都不知道，「我們為甚麼都沒被拍過？」還提到陸委會副主委梁文傑被拍到跟女生一起走出來，「一起走進去不是新聞，一起走出來才是新聞」，只是梁文傑是被拍到前後腳出來，所以沒辦法證明。

陳文越也調侃郭正亮對這些很熟，郭也坦然地說，自己之前的立委選區是台北市中山區，中山區這個行業相關的選民有2萬人。