大陸國家金融監督管理總局網站11日消息，金融監管總局10至11日召開學習貫徹中央金融工作會議精神專題研討班暨監管工作座談會，金融監管總局黨委書記、局長李雲澤出席會議講話。當前要務是積極配合化解地方債務風險，促進金融與房地產良性循環。

會議認為，這次中央金融工作會議，是中國處於全面建設社會主義現代化國家開局起步關鍵時期召開的重要會議。要加快建構完備有效的現代金融監管體系，堅定不移走中國特色金融發展之路。

會議指出，要認真貫徹執行中央金融委工作部署，實現更好政策協同、監管協同、央地協同，推動中共中央關於金融工作的重大決策落地見效。不斷加強和完善現代金融監管，確保金融監管事業始終沿著正確方向前進。

堅持強監管嚴監管，推動「五大監管」在系統全面落實，著力提高監管的前瞻性、精準性、有效性和協同性。協同構建全覆蓋的金融監管體制機制，實現同責共擔、同題共答、同向發力，確保金融監管無死角、無盲區、無例外。

會議強調，要堅持目標導向、問題導向，對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。深入推進中小金融機構改革轉型。更好發揮保險業經濟「避震器」和社會「穩定器」功能。積極配合化解地方債務風險。促進金融與房地產良性循環。大力支持超大特大城市「平急兩用」公共基礎設施、城中村改造、保障性住房等「三大工程」建設。

會議要求，不斷提升經濟金融適配性，全力以赴支持中國式現代化建設。聚焦國家重大戰略優化金融供給，服務建設現代化產業體系，助力實施區域協調發展戰略，著力推進金融高水準開放；聚焦難點堵點提升科技金融質效；聚焦「雙碳」目標健全綠色金融體系；聚焦薄弱環節加強普惠金融服務；聚焦現實需求加快發展養老金融；聚焦效能和安全促進數位金融發展，切實做好五篇大文章。

會議強調，要以思想大轉變促進工作大變樣、監管大提升。健全巡視審計整改長效機制。鍛造忠誠乾淨擔當的監管鐵軍。糾樹並舉治歪風揚正氣。堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。