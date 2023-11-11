33歲女星林采緹過去因Cosplay《航海王》中的「蛇姬」一角，讓她一炮而紅，被譽為「真人版蛇姬」，日前她到日本旅遊，還特地和「螢幕CP」合影，不過網友目光全都放在她的傲人身材上。

林采緹日前到日本遊玩，在街頭「巧遇」魯夫大型公仔，她開心比出臉頰愛心，還送上飛吻並留下合影，甜喊「在日本相遇，久違了」，只見她穿著超貼身上衣，斜背1個小包，讓她豐滿上圍更為突出，好身材完全藏不住。

粉絲看了都嗨喊「蛇姫和魯夫相遇了」、「妳長大了他還沒」、「好想再看女神裝扮蛇姬，目前無人可超越」。其實，林采緹近期常在社群分享去日本旅遊的美照，短上衣搭短裙或是 Bra Top搭短褲，都讓她超兇曲線一覽無遺，其中一張穿梭街頭時，上圍快撐爆上衣，還讓一旁年輕日本男性直盯著看，火辣身材根本不像已是孩子的媽。

林采緹曾和UNDER LOVER成員胡睿兒有過一段婚姻，不過2020年離婚，近日傳出新戀情，她也大方認愛小2歲帥哥男友晨泓軍，對方經營東山鴨頭，過去曾是模特兒，已淡出娛樂圈投入餐飲業，但仍有不少業配的機會。